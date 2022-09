Die Generalstaatsanwaltschaft hat sich dazu geäußert, ob Medwedtschuk die Staatsbürgerschaft entzogen wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Frage, ob dem des Verrats verdächtigten Abgeordneten Wiktor Medwedtschuk die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen wird, liegt in der Zuständigkeit des ukrainischen Präsidenten. Die Behörden erörtern derzeit die Möglichkeit, die Rechtsvorschriften entsprechend zu ändern. Dies sagte Generalstaatsanwalt Andrij Kostin am Sonntag, den 25. September, in der Sendung United News TV marathon.

„Was die Staatsbürgerschaft von Medvedchuk betrifft, so liegt diese Angelegenheit in der Zuständigkeit des Präsidenten der Ukraine. In der Zwischenzeit gibt es viele Ideen zur Änderung der Staatsbürgerschaftsgesetze, die es ermöglichen würden, denjenigen, die unser Land verraten haben, die Staatsbürgerschaft zu entziehen“, sagte er.

Ihm zufolge würde das Verfahren sehr einfach werden, wenn die Abgeordneten die entsprechenden Gesetze verabschieden.

„Ich denke, dass die überwältigende Mehrheit der Ukrainer der Meinung ist, dass Leute wie Medwedtschuk und andere es nicht wert sind, Bürger der Ukraine zu bleiben“, fügte der Beamte hinzu.

Kostin sagte auch, dass es keine Hindernisse im Zusammenhang mit Medwedtschuk gibt, der sich jetzt nicht in der Ukraine aufhält.

„Es gibt ein Verfahren gegen Medwedtschuk, das derzeit vor Gericht anhängig ist. In diesem Fall wird ein Antrag auf die Möglichkeit einer besonderen Verhandlung – d. h. einer Verhandlung in Abwesenheit des Angeklagten – gestellt werden. Auf diese Weise wird das Verfahren fortgesetzt“, erklärte der Generalstaatsanwalt…