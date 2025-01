Die Zahl der Betrugsfälle in der Ukraine ist zurückgegangen: Sie wurden besser aufgeklärt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Jahr 2024 wurden in der Ukraine 64.978 Strafverfahren nach Artikel 190 des Strafgesetzbuches der Ukraine „Betrug“ eröffnet, das sind 21% weniger als ein Jahr zuvor, berichtet die Plattform Opendatabot unter Berufung auf Daten der Generalstaatsanwaltschaft. Gleichzeitig, so heißt es in dem Bericht, ist dies 2,7 mal mehr als vor Beginn des großen Krieges. Es wird festgestellt, dass die Zahl der Betrugsfälle im Laufe des Jahres um das 2,4 fache zurückgegangen ist. Während im ersten Quartal im Durchschnitt etwa 8.000 solcher Verfahren pro Monat eröffnet wurden, waren es im Dezember nur noch 3.300. Außerdem hat sich die Auflösung solcher Fälle verbessert: Im vergangenen Jahr gingen 15.607 solcher Fälle vor Gericht. Das sind 24% der Gesamtzahl der im Jahr 2024 eingeleiteten Verfahren. 2022 und 2023 waren es zum Vergleich nur 18%: Die Arbeit im „Büro“. Wie Menschen in betrügerischen Callcentern beschäftigt werden