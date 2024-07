Die Russen haben mehr als 110 ukrainische Kriegsgefangene hingerichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Internationale Strafgerichtshof untersucht gemeinsam mit ukrainischen Ermittlern die Folter und Misshandlung ukrainischer Kriegsgefangener in russischen Gefängnissen.

Mehr als 110 ukrainische Kriegsgefangene sind bereits in russischen Gefängnissen hingerichtet worden. Der Leiter der Abteilung der Generalstaatsanwaltschaft für die Bekämpfung von Verbrechen, die in bewaffneten Konflikten begangen wurden, Jurij Belousow, sagte in einem Interview mit Ukrinform.

Belousov zufolge untersucht der Internationale Strafgerichtshof gemeinsam mit ukrainischen Ermittlern den Sachverhalt der Folterung und Misshandlung ukrainischer Kriegsgefangener in russischen Gefängnissen.

Er weist darauf hin, dass die Folterung ukrainischer Kriegsgefangener in russischen Haftanstalten mittlerweile zum System gehört und zeigt, dass dies ein integraler Bestandteil der Politik der Russischen Föderation ist.

Ukrainische Ermittler sammeln derzeit Beweise an den Orten, an denen die Praxis der Folter am weitesten verbreitet ist. Das Büro des Generalstaatsanwalts hat eine eigene Abteilung, die sich mit solchen Fakten befasst.