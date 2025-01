Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Zwei von ihnen wurden zu 15 Jahren in einer strengen Regimekolonie verurteilt, während die anderen Kriegsgefangenen zu jeweils 16 Jahren verurteilt wurden.

Ein Gericht in Russland hat sieben ukrainische Kriegsgefangene zu Unrecht wegen ihrer Teilnahme an den Kampfhandlungen in der Region Kursk verurteilt. Dies berichtet die Generalstaatsanwaltschaft Russlands

Der Richter erklärte Anatoly Voloshin, Vladimir Arshulyk, Sergey Karayev, Alexander Doichuk, Zinoviy Sigerich, Andrian Kulbaba und Oleg Vovk der „Begehung eines terroristischen Aktes durch eine Gruppe von Personen durch vorherige Verschwörung, die das Auftreten von schwerwiegenden Folgen zur Folge hatte“ auf dem Gebiet des Bezirks Korenevsky für „schuldig“.

Arshulik und Kulbaba erhielten jeweils 15 Jahre in einer strengen Regimekolonie, während die anderen Kriegsgefangenen jeweils 16 Jahre erhielten.

Erinnern Sie sich, das Militärgericht des zweiten westlichen Bezirks hat einen Bürger der Russischen Föderation des „versuchten Hochverrats“ für schuldig befunden. Der FSB behauptet, dass „der Angeklagte in den Grenzbezirk der Region Belgorod kam, um illegal die russische Staatsgrenze zu überqueren, um sich den Reihen der ukrainischen paramilitärischen Vereinigung anzuschließen“.