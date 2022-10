Der Generalstab hat über die Erfolge der Streitkräfte der Ukraine berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Angreifer erleiden weiterhin Verluste. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am 27. Oktober in einem morgendlichen Briefing mit.

Es wurde bestätigt, dass am 25. Oktober im Gebiet der Siedlung Berislav in der Region Cherson Waffen, militärische Ausrüstung und Munitionsdepots des Feindes getroffen wurden. Die Verluste des Personals werden noch spezifiziert.

Es wird auch berichtet, dass etwa 100 verwundete feindliche Soldaten am 24. und 25. Oktober in das städtische Krankenhaus in Holubivka, Region Luhansk, gebracht wurden. Mehrere Operationsteams trafen aus Luhansk und Kadijiwka ein, um Hilfe zu leisten.

Nach Angaben des Generalstabs führte die Luftwaffe der Streitkräfte in den letzten 24 Stunden fünf Angriffe auf den Feind durch. Es wurde bestätigt, dass Arbeitskräfte, Waffen und militärische Ausrüstung des Feindes, drei Festungen und ein Flugabwehrraketensystem getroffen wurden. Im Laufe des Vortages schossen Flugabwehreinheiten einen feindlichen Ka-52-Hubschrauber, eine X-59-Rakete und 17 feindliche UAVs ab.

Soldaten der Raketentruppen und der Artillerie trafen im Laufe des Tages vier Kommandoposten, acht Konzentrationsgebiete für Personal, Waffen und militärische Ausrüstung, drei Munitionsdepots und sechs weitere wichtige feindliche Militäreinrichtungen.