Die Verluste der Russischen Föderation im Krieg in der Ukraine belaufen sich mit Stand vom 18. Januar auf mehr als 373.000 Militärangehörige. Dies berichtete der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Donnerstag, den 18. Januar, in seiner morgendlichen Zusammenfassung auf seiner Facebook-Seite.

Im Laufe des Tages wurden 780 Angreifer vernichtet. Die Gesamtverluste der Russischen Föderation belaufen sich nun auf etwa 373.600 Angreifer.

Im Laufe des Tages verlor das angreifende Land außerdem 38 gepanzerte Kampffahrzeuge, 21 Panzer, 24 Artilleriesysteme, 41 operativ-taktische Drohnen, zwei Mehrfachraketenwerfer, einen Marschflugkörper, 13 Einheiten von Spezialausrüstung und 39 Einheiten von Kraftfahrzeugausrüstung und Tanklastwagen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine nach den jüngsten Angaben des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine seit Beginn der groß angelegten Invasion 6.060 Panzer des Aggressorlandes zerstört oder beschädigt hat.