Der Generalstab hat erklärt, warum die Invasionsdrohnen in Gruppen gestartet werden

Russische Truppen starten die Drohnen in Gruppen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie ihre Ziele erreichen. Nataliya Humenjuk, Leiterin des Vereinigten Koordinations-Pressezentrums der Verteidigungskräfte in der Südukraine, sagte dies am Sonntag, den 2. Oktober, während eines Telethon.

„Es handelt sich um spezifische Waffen, die auf diese Weise als effektiver angesehen werden. Das heißt, selbst wenn die erste abgeschossen wird, führt die zweite weiter ihre Aufgaben aus“, sagte sie.

Humenjuk schloss nicht aus, dass die Angreifer Drohnen in Gruppen starten, um ukrainische Luftabwehrsysteme zu identifizieren.

Sie wies auch darauf hin, dass die russischen Truppen wissen, dass die ukrainischen Streitkräfte sie bereits abschießen können.

„In südlicher Richtung haben die ukrainischen Streitkräfte 29 feindliche Drohnen abgeschossen und 12 Drohnen haben ihr Ziel erreicht“, sagte Humenjuk.

Sie fügte hinzu, dass die Systeme die Drohnen nur schwer aufspüren können, aber sie sind mit Wärmebildkameras sichtbar und können von Menschen deutlich gehört werden.

Es ist bekannt, dass die russische Armee iranische Drohnen übernommen hat, die sie zur Bombardierung ukrainischer Infrastruktureinrichtungen einsetzt.

Zuvor hatten russische Truppen sieben Kamikaze-Drohnen Shahed-136 südlich der Ukraine angegriffen. Fünf von ihnen wurden vom ukrainischen Militär erfolgreich abgeschossen…