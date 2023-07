Der Generalstab meldet ein halbes Hundert militärische Zusammenstöße

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ost- und Südukraine wird weiter heftig gekämpft. Innerhalb von 24 Stunden kam es zu 46 militärischen Zusammenstößen, so der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in seinem Morgenbericht am Sonntag, den 2. Juli.

Das Militär erinnerte daran, dass Russland heute Nacht einen weiteren Raketen- und Luftangriff auf die Ukraine gestartet hat. Die Informationen über die Folgen dieses Angriffs werden noch geklärt.

In den vergangenen 24 Stunden hat der Feind eine Rakete und 27 Luftangriffe abgefeuert und etwa 80 Granaten mit MLRS auf die Stellungen unserer Truppen und Siedlungen abgefeuert.

Die Invasionstruppen rückten gestern erfolglos in Richtung Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Mariinsk vor.

Die ukrainische Luftwaffe hat 10 feindliche Personenkonzentrationen, zwei Flugabwehrraketensysteme und einen feindlichen Kontrollposten getroffen.

Einheiten der Raketentruppen und der Artillerie trafen im Laufe des Tages einen Gefechtsstand, vier Konzentrationsbereiche von Personal, Waffen und militärischer Ausrüstung des Feindes, ein Munitionsdepot, 27 Geschütze in Feuerstellung, eine Flugabwehranlage, zwei EDS-Stationen und eine weitere wichtige feindliche Einrichtung.

Zuvor wurde bekannt, dass die Verteidigungsstreitkräfte erfolgreich waren und in Richtung Tauris vorrückten. Die Verluste des Feindes an Gefallenen und Verwundeten betrugen fast zwei Kompanien.