Der Generalstab hat Russlands Verluste bis zum 15. Juli genannt

Acht Panzer, 15 gepanzerte Fahrzeuge, 62 Artilleriesysteme, 41 Drohnen und zwei Flugabwehrsysteme wurden im Laufe des Tages zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 15. Juli 2024 werden die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen auf dem Territorium der Ukraine auf 560.290 geschätzt (+1200 pro Tag). Dies wurde vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mitgeteilt.

Außerdem wurden seit Beginn des Krieges zerstört:

8214 (+8) Panzer * 15826 (+15) gepanzerte Fahrzeuge * 15324 (+62) Artilleriesysteme * 1119 (+0) Mehrfachraketenwerfer * 892 (+2) Flugabwehrsysteme * 360 (+0) Flugzeuge * 326 (+0) Hubschrauber * 12148 (+41) unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und

taktischer Ebene * 2398 (+2) Marschflugkörper * 28 (+0) Schiffe/Boote * 1 (+0) U-Boot * 20623 (+85) Einheiten von Kraftfahrzeugen und Tankwagen * 2569 (+3) Einheiten von Spezialausrüstung. Wir möchten Sie daran erinnern, dass die russischen Angreifer in den letzten 24 Stunden am aktivsten in Richtung Pokrovskyj waren.