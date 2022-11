Der Generalstab hat sich dazu geäußert, wohin die russischen Truppen vorrücken könnten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach dem Rückzug aus der Region Cherson liegt die Priorität der Angreifer nach wie vor auf der Region Donezk, aber auch Vorstöße in Richtung Saporischschja und Luhansk sowie Offensiven aus Weißrussland über das Gebiet der Regionen Tschernihiw und Sumy sind nicht ausgeschlossen. Dies erklärte Brigadegeneral Aleksey Gromov, stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Operative Angelegenheiten des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte, bei einem Briefing am 17. November, berichtet Ukrinform.

„Der Feind, der sich aus dem rechtsufrigen Teil der Region Cherson zurückgezogen hat, baut seine Kräfte wieder auf und verlegt kampfbereite Einheiten in andere Richtungen. Für ihn ist es wichtig, die Kontrolle über die Region Donezk zu erlangen… Wir schließen nicht aus, dass der Feind seine Bemühungen auch in Richtung Saporischschja und Luhansk verstärkt. Wenn wir seine Pläne weiterverfolgen, könnte er versuchen, vom weißrussischen Territorium aus über das Gebiet der Regionen Tschernihiw und Sumy Offensivaktionen durchzuführen. Aber es ist in seinen Plänen vorgesehen, und es ist bereits in unserer Geschichte geschehen. Wir sind mit Würde zurückgewiesen worden. Derzeit verlagert der Feind tatsächlich Truppen in einige Richtungen, aber auch wir ergreifen entsprechende Maßnahmen“, so Gromow.