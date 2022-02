Das Gericht hat Trubytsyn in Untersuchungshaft genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht der Ukraine hat am Freitag, den 11. Februar, eine Präventivmaßnahme in Form von Haft für den Abgeordneten des Kiewer Stadtrats Wladyslaw Trubyzyn beschlossen, der verdächtigt wird, ein hohes Bestechungsgeld angenommen zu haben. Dies teilte der Pressedienst des Obersten Anti-Korruptionsgerichts mit.

Der Abgeordnete, ein Mitglied der Partei der Diener des Volkes, wurde für 60 Tage – bis zum 9. April 2022 – in Untersuchungshaft genommen, wobei eine Kaution von 14,9 Millionen Hrywnja hinterlegt wurde.

Im Falle einer Kaution hat Trubytsyn folgende Verpflichtungen: seinen Wohnsitz nicht ohne Erlaubnis zu verlassen, den Staatsanwalt oder das Gericht über den Wechsel des Wohnsitzes oder des Arbeitsplatzes zu informieren, nicht mit Zeugen zu kommunizieren, Dokumente für die Ausreise aus der Ukraine auszuhändigen, elektronische Kontrollmittel zu tragen.

Darüber hinaus hat das Gericht vier weitere Angeklagte, die der Mittäterschaft verdächtigt werden, bis April in Untersuchungshaft genommen, wobei die Möglichkeit einer Kaution besteht. Daher befinden sich alle Angeklagten in diesem Fall derzeit in Untersuchungshaft…