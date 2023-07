Getreideabkommen: Exporte "sanken" um fast die Hälfte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Zeitraum vom 3. bis 9. Juli wurden 151,8 Tausend Tonnen agroindustrieller Produkte über die Seehäfen der Region Odessa exportiert, das sind 45% weniger als in der Vorwoche. Dies teilte der Ukrainische Club für Agrarwirtschaft (UCAB) am Dienstag, den 11. Juli mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der 49. Woche des Getreidekorridors nur vier Schiffe beladen wurden – zwei Einheiten weniger als im vorangegangenen Zeitraum. Diese Schiffe haben die für die Weiterfahrt erforderliche Inspektion noch nicht bestanden und warten darauf.

Die am meisten exportierten Produkte waren: Mais (Anteil an der gesamten Exportstruktur – 59%), Weizen (26%) und Sonnenblumenkuchen (15%). Die Erzeugnisse wurden in die Länder Asiens (China und Türkei), Afrikas (Tunesien) und Europas (Frankreich) geliefert.

Die UCAB stellte fest, dass seit Ende Juni kein Schiff mehr kontrolliert wurde, das ukrainische Seehäfen anlaufen wollte. Das derzeitige Abkommen läuft am 17. Juli aus, aber schon vorher wird die Arbeit des Getreidekorridors so weit wie möglich verlangsamt.

„Derzeit wartet der gesamte Agrarmarkt auf das weitere Schicksal des Abkommens, da die Ernte begonnen hat und die Frage der Exporte besonders dringend ist“, heißt es in dem Bericht.

Insgesamt hat die Ukraine seit dem Beginn des Getreidekorridors, vom 1. August 2022 bis zum 9. Juli 2023, 32,8 Millionen Tonnen AP-Produkte auf dem Seeweg exportiert.

Heute wurde bekannt, dass Russland mehr als die Hälfte der Getreideflotte blockiert. Im Hafen von Odessa ist die Beladung der letzten beiden Schiffe abgeschlossen.

Und gestern sagte Russland, dass es die „letzte Hoffnung“ für das Getreideabkommen sei und dass es keinen Optimismus gebe, dass es verlängert werden würde.