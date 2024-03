Es gibt keine russischen Schiffe in den Gewässern des Schwarzen Meeres - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Mittwochmorgen, dem 6. März, befinden sich keine Schiffe der russischen Invasoren in den Gewässern des Schwarzen Meeres. Im Asowschen Meer gibt es ein einziges feindliches Schiff, keinen Raketenträger. Darüber berichtet auf seiner Facebook-Seite der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Im Mittelmeer befinden sich drei feindliche Schiffe, davon ein Träger von Marschflugkörpern Kalibr mit einer Gesamtsalve von bis zu vier Raketen.

Im Interesse der Russischen Föderation haben im Laufe des vergangenen Tages 16 Schiffe die besetzte Straße von Kertsch in Richtung Asowsches Meer passiert. Davon waren vier von der Straße des Bosporus aus unterwegs und 19 Schiffe in Richtung Schwarzes Meer, von denen drei in Richtung Bosporus weiterfuhren.

„Die Russische Föderation verstößt weiterhin gegen das Internationale Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS) von 1974, indem sie die automatischen Identifizierungssysteme (AIS) abschaltet“, heißt es in dem Bericht.