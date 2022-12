Größter Investmentfonds will sich am Wiederaufbau der Ukraine beteiligen - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der weltweit größte Investmentfonds BlackRock will sich am Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg beteiligen. Dies teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, den 27. Dezember, in einer Videobotschaft mit.

„Die Spezialisten dieses Unternehmens helfen der Ukraine bereits beim Aufbau des Konjunkturfonds für unseren Staat. Und wir bereiten uns bereits auf unsere Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos vor. Die Position und die Perspektiven der Ukraine werden dort vorgestellt werden“, sagte Selenskyj.

Er sagte auch, dass er ein Treffen über die Arbeit des Bankensystems und die Zusammenarbeit mit dem IWF abgehalten hat.

„Wir müssen im nächsten Jahr noch mehr Möglichkeiten für die Ukrainer sicherstellen und die Stärke unseres Banken- und Finanzsystems garantieren“, fasste der Präsident zusammen.

BlackRock (Ukr. Black Rock) ist eine internationale Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in New York in den USA, eine der größten Investmentgesellschaften der Welt und die größte Die Kapitalisierung betrug Anfang 2019 75 Mrd. USD.

