Ein groß angelegter Kanal zur Herstellung falscher Dokumente für Wehrdienstverweigerer wurde aufgelöst

Grenzschützer und Ordnungskräfte haben einen groß angelegten Kanal für die Organisation der illegalen Verbringung von Männern im wehrpflichtigen Alter außerhalb der Ukraine auf der Grundlage von gefälschten Dokumenten über ihre Untauglichkeit zum Militärdienst liquidiert. Dies wurde heute, am 11. Januar, vom Pressedienst des Staatlichen Grenzschutzes der Ukraine berichtet.

Es wird berichtet, dass eine Gruppe von Bürgern in sozialen Netzwerken und Telegram-Kanälen Anzeigen geschaltet hat, in denen sie ihre Hilfe bei Reisen ins Ausland anboten, indem sie ein Paket von Dokumenten mit dem Namen „White Ticket“ erstellten. Sie veranschlagten ihre Dienste auf 1.000 Dollar.

Die fertigen Dokumente wurden dem „Kunden“ per Post zugeschickt, wobei für den Versand fiktive Daten verwendet wurden.

Es wurde festgestellt, dass im Jahr 2023 etwa 30 Personen die Dienste der Organisatoren dieses Systems in Anspruch genommen haben. Bürger, die gefälschte Dokumente verwenden, machen sich strafbar.

Bei den Durchsuchungen, die gleichzeitig an 12 Adressen in der Region Schytomyr und in Kiew durchgeführt wurden, wurden Computer- und Büroausstattung, Bankkarten, TCC-Siegel, Arztsiegel, Briefmarken, Mobiltelefone und andere materielle Beweise für illegale Aktivitäten beschlagnahmt.

Zwei Personen, die an den Strafverfahren beteiligt waren, wurden festgenommen.

