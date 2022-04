Groziev hat einen Zeitplan für das Ende des Krieges vorausgesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der führende Ermittler der Gruppe Bellingcat, Hristo Grozev, glaubt, dass die Russische Föderation über genügend Ressourcen verfügt, um den Krieg bis zum Ende des Jahres fortzusetzen. Dies sagte er am Samstag, den 9. April, in einem Interview mit der BBC.

Auf die Frage nach dem Zeitpunkt der Fortsetzung der militärischen Operationen teilte er die Prognose in eine militärische und eine politische Komponente auf. Im ersten Fall, so Groziev, könne die Russische Föderation den Krieg im Süden und Osten der Ukraine nur verlängern. Dies würde jedoch eine Mobilisierung und die Beteiligung von 150.000-200.000 Wehrpflichtigen oder Vertragsbediensteten am Krieg erfordern. „All dies würde zu politischen Unruhen führen“, fügte er hinzu.

Aus militärischer Sicht kann der Krieg seiner Meinung nach bis zum Ende des Jahres andauern.

Was die politische Komponente anbelangt, so sagt Grozev voraus, dass die Zahl der militärischen Opfer in der Russischen Föderation bald bekannt werden und eine soziale Krise auslösen wird. Danach, so Grozev, wird der Kreml nicht mehr in der Lage sein, seine Ressourcen für den Krieg aufzufüllen. Nach Ansicht des Ermittlers sollte dies innerhalb eines Monats geschehen.

Zugleich hält er eine neue russische Offensive gegen Kiew für unwahrscheinlich.