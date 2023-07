Die Hauptdirektion des Geheimdienstes hat die Liquidierung eines russischen "U-Boot-Fahrers" in Krasnodar bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ehemalige Kommandant des U-Boots Krasnodar der Schwarzmeerflotte der russischen Marine, Sergey Rzhytskyy, der an den Raketenangriffen auf die Ukraine beteiligt war, wurde am Montag im russischen Krasnodar erschossen. Dies teilte die Hauptverwaltung für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums am Dienstag, den 11. Juli, auf Telegram mit.

„Am 10. Juli joggte der „U-Boot-Fahrer“ im Kultur- und Freizeitpark von Krasnodar, der nach ihm benannt ist. 30. Jahrestag des Sieges. Gegen 6 Uhr morgens wurde er mit einer Makarov-Pistole sieben Mal angeschossen. Infolge der Schussverletzungen starb Rzhitsky auf der Stelle“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass „der Park wegen des starken Regens menschenleer war, so dass es keine Zeugen gab, die Angaben machen oder den Angreifer erkennen konnten“.

Das U-Boot Krasnodar ist eines von sechs U-Booten des Warschawianka-Projekts, die zur Schwarzmeerflotte der Marine des Angreiferlandes gehören. Jedes dieser U-Boote kann bis zu vier Marschflugkörper vom Typ Kalibr mitführen.

Es ist bekannt, dass Rzhitsky ein Kapitän im 2. Rang war und mindestens seit 2006 in Sewastopol lebte. Eine Zeit lang diente er als Kommandant des U-Boots Alrosa. Nachdem die Alrosa zur Modernisierung außer Dienst gestellt worden war, wurde er zum Kommandanten der Krasnodar ernannt.