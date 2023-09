Die Hauptdirektion des Geheimdienstes hat den russischen Piloten gezeigt, der den Mi-8 übergeben hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Hauptdirektion für Nachrichtendienste (Main Directorate of Intelligence) des Verteidigungsministeriums hat den russischen Piloten gezeigt, der den Hubschrauber Mi-8 AMTSh an die ukrainische Seite übergeben hat. Dies wurde am Sonntag, den 3. September bekannt.

Es wird angedeutet, dass der Russe einer der Helden des Dokumentarfilms „Abgeschossene Piloten Russlands“ aus der Reihe „Militärischer Geheimdienst der Ukraine“ wurde, der heute um 22:15 Uhr im nationalen Fernsehen ausgestrahlt wird.

Keiner will diesen Krieg. Sie werden sehen, wann die Ukraine gewinnen wird, es ist nur eine Frage der Zeit, sagte der Russe in dem veröffentlichten Clip.

Es wird angedeutet, dass die Spezialoperation der Hauptdirektion des Geheimdienstes den Codenamen Sinitsa trug und zu einer der erfolgreichsten wurde.

Wir waren in der Lage, die richtige Annäherung an den Piloten zu finden, alle (seine – Anm. d. Red.) Familie unbemerkt auszuschalten und schließlich solche Bedingungen zu schaffen, dass er in der Lage war, dieses Flugzeug mit einer Besatzung zu überholen, die nicht wusste, was vor sich ging. Als sie merkten, wo sie gelandet waren, versuchten sie zu entkommen. Leider wurden sie dabei zerstört. Ich wünschte, wir hätten sie lebend fangen können, aber wir haben, was wir haben“, sagte der Leiter der Hauptnachrichtendirektion Kyrylo Budanow über die Sonderoperation.

Das Band beschreibt auch herausragende Episoden der Konfrontation der ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungskräfte mit der russischen Luftinvasion während eines ausgewachsenen Krieges.