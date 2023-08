Hauptdirektion des Nachrichtendienstes räumt die Möglichkeit russischer Provokationen am Unabhängigkeitstag der Ukraine ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Vertreter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums, Andrij Jussow, hat die Möglichkeit russischer Provokationen am Unabhängigkeitstag der Ukraine nicht ausgeschlossen. Dies sagte er in einer Fernsehsendung.

Laut Jussow leben die Ukrainer seit Beginn des Krieges in einem Modus der absoluten Konzentration und Mobilisierung der Kräfte.

„Am Rande der Möglichkeiten wird der ukrainische Himmel verteidigt, Sabotageabwehr und Spionageabwehr werden im ganzen Land sowohl an Werktagen als auch an Feiertagen durchgeführt“, sagte er.

Der Vertreter der Hauptnachrichtendirektion fügte hinzu, dass die Erwähnung der unabhängigen Ukraine durch Russland „besonders heikel“ sei.

Er wies darauf hin, dass am Unabhängigkeitstag das Risiko von Provokationen bestehe, aber wie an anderen Tagen auch, sollten Zivilisten und Militärs darauf vorbereitet sein, da Russland nicht nur an Feiertagen Raketenangriffe durchführe.

„Im Prinzip haben sie in diesem verbrecherischen, völkermörderischen Krieg gegen die Ukrainer bereits praktisch das gesamte ihnen zur Verfügung stehende Waffen- und Mittelarsenal eingesetzt“, so Jussow abschließend.