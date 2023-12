Hetmanzew dementiert die Fälschung über Steuern auf Überweisungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Vorsitzende des Ausschusses für Finanz-, Steuer- und Zollpolitik der Werchowna Rada, Danylo Hetmanzew, hat eine Fälschung über die Besteuerung aller Überweisungen auf Konten von Privatpersonen dementiert. Die Fälschung wurde heute, am 31. Dezember, online verbreitet.

„Ein anderer selbsternannter verrückter Experte hat in dem üblichen Versuch, einen billigen Hype zu finden, auf seiner FB-Seite geschrieben, dass jede Überweisung auf das Konto einer Person in Übereinstimmung mit der von der Regierung genehmigten Nationalen Einkommensstrategie mit 18% besteuert werden wird. In dem vor dem Neujahrsfest herrschenden Vakuum an Wirtschaftsinformationen wurde die „Nachricht“ verbreitet. Da er die Antwort kannte, las er sich die Strategie noch einmal durch. Vorhersehbarerweise hat er sie nicht gefunden. Aber der Rückstand blieb. Nun, sind wir so infantil, dass wir uns im zweiten Jahr des Krieges von absoluten Unzulänglichkeiten und ihrer bewussten oder unbewussten (in ihrer Abwesenheit) pro-russischen IPSO leiten lassen sollten? Lassen Sie uns endlich vom Jahr des Kaninchens zum Jahr des Drachen übergehen!“ – schrieb Hetmanzew in seinem TG-Kanal.

Zuvor hatte Hetmanzew berichtet, dass die ukrainischen Steuerbehörden das Unternehmen, das die PornHub-Website betreibt, mit einer Geldstrafe belegt haben.

Hetmanzew berichtete auch, dass das Finanzamt bei 7,4 Millionen Ukrainern kein Einkommen sieht. Er glaubt nicht, dass diese Menschen ohne Geld leben und ist der Meinung, dass ihre Einkünfte illegal sind.