Humenjuk erklärte, warum die Russische Föderation die Schlangeninsel angreift

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen richten Lenkraketen auf die Schlangeninsel. Dies erklärte die Leiterin des gemeinsamen Pressezentrums des Einsatzführungskommandos Süd Natalija Humenjuk während eines Briefings am 1. April, berichtet Ukrinform.

„Was die Zmeinyi-Insel betrifft, so ist klar, dass der Feind, wenn er den nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres nicht mit einer Schiff-Boot-Formation kontrollieren kann, versucht, mit dem Flugzeug Druck auszuüben. Sie versuchen von Zeit zu Zeit, ihre Dominanz zumindest in der Luft zu demonstrieren. Und es gab Fälle, in denen sie mit taktischen Flugzeugen Aufklärung betrieben und versucht haben, Lenkraketen dorthin zu schicken, was nicht erfolgreich war, in der Regel haben sie ihre Kampffähigkeit sogar über dem Seegebiet verloren,“ sagte sie.

Ihr zufolge sind die Versuche der Russen, die Region zu terrorisieren, eher ein Hinweis auf Versuche, das Funktionieren des Navigationskorridors zu stören, da die empfohlenen Seerouten entlang der Schlangeninsel verlaufen.