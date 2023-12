Das ukrainische Militär hat eine russische Solntsek zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Soldaten der Kompanie der unbemannten Flugsysteme der 36 Separatistenbrigade der Marine, die nach dem Konteradmiral Mykhailo Bilinskyi benannt ist, haben das russische schwere Flammenwerfersystem des Feindes Solntsepek zerstört. Dies meldet der Pressedienst der 36 OBRMP.

„Die Nacht wird für den Angreifer immer die Hölle sein, wenn die „Eulen“ zur Jagd herauskommen. Abgeschossen von ihren Kampfbrüdern russische Solntsepek gekonnt liquidiert durch den Betreiber einer Angriffsdrohne RUBPAC der Mykolajiw Marines“, heißt es in der Meldung.

Nach Angaben der Special Operations Forces der Streitkräfte der Ukraine erfolgte die Zerstörung in Zusammenarbeit zwischen den Marines, den Special Operations Forces und dem Sicherheitsdienst der Ukraine.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Operateure der Special Operations Forces bei der Aufklärung in Richtung Cherson den russischen TOS-1A Solntepek entdeckt haben. Mit dem Flammenwerfersystem haben die Russen wiederholt die Stellungen der Verteidigungskräfte in der Gegend von Krynok am linken Ufer der Region Cherson getroffen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der ukrainische Militärkommandeur Andrij Zaplijenko gezeigt hat, wie die 110. Brigade ein Solntepek-Mehrfachraketen-System zusammen mit der dazugehörigen Munition in der Nähe von Awdijiwka zerstört hat.