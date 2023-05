Humenjuk: 'Shaheeds' flogen neue Routen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Angreifer haben beim heutigen Angriff der „Schaheeds“ auf die Ukraine unkonventionelle Routen benutzt, so Natalya Humenjuk, Leiterin des Vereinigten Koordinations-Pressezentrums der Sicherheits- und Verteidigungskräfte im Süden der Ukraine.

„Sie haben versucht, die südliche Flugabwehr so weit wie möglich zu umgehen, also haben sie vor allem die vorübergehend besetzten Gebiete umgangen und sich dann in der ganzen Ukraine verteilt. Die Tatsache, dass sie versuchen, den Süden zu umgehen, ist eine Suche nach einer neuen Taktik. Sie ziehen in Flussbetten, um die Richtung der Schahadeen-Bewegung zu verschleiern“, sagte Humenjuk.