Ihnat erklärte, warum es schwierig ist, russische Kalibr-Raketen abzuschießen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Für ukrainische Soldaten ist es schwierig, russische Kalibr-Raketen abzuschießen, die die Angreifer von U-Booten aus starten. Vor allem, weil diese Raketen in der Regel in niedriger Höhe fliegen. Dies erklärte am Sonntag, den 6. August, der Sprecher der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine Jurij Ihnat gegenüber dem Sender publication 24.

Er wies auch darauf hin, dass das U-Boot unerwartet zuschlägt, da nicht bekannt ist, wo genau es sich befindet.

„Dementsprechend wenig Zeit zum Reagieren, wenn es nicht weit vom potenziellen Zielort entfernt ist“, betonte der Vertreter der Luftwaffe.

Außerdem, so Ihnat, gebe es Schwierigkeiten beim Abschuss von Ch-22-Raketen.

„Was die russischen Onyx-Raketen betrifft, so ist es fast unmöglich, sie mit den Mitteln der Luftverteidigung abzuschießen, da sie sehr niedrig fliegen – 10-15 Meter über dem Wasserspiegel“, betonte er.