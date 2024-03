Infolge des russischen Angriffs wurden Wärme- und Wasserkraftwerke beschädigt - Ukrenergo

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben bei einem massiven kombinierten Angriff in der Nacht zum 29. März Energieanlagen getroffen. Dies wird von Ukrenergo berichtet.

Als Folge des Beschusses wurden Wärme- und Wasserkraftwerke in den zentralen und westlichen Regionen beschädigt.

Wie bereits erwähnt, wurden in der Region Dnipropetrowsk Notabschaltungen vorgenommen, in der Region Charkiw stündliche Abschaltungen geplant.

Wir erinnern daran, dass die Ukraine in dieser Nacht einem groß angelegten Angriff von Raketen verschiedener Typen und aus verschiedenen Richtungen sowie von Dutzenden von Drohnen ausgesetzt war. Explosionen gab es in einer Reihe von Städten in verschiedenen Regionen. In der Region Dnipropetrowsk erklärten die örtlichen Behörden, dass die Russische Föderation kritische Infrastrukturen getroffen hat.

Auch in der Stadt Burshtyn in der Region Iwano-Frankiwsk, in der sich ein Wärmekraftwerk befindet, gab es etwa vier Explosionen.