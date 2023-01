Das Innenministerium hat über Verstöße in der Silvesternacht informiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

102 Personen, die gegen die Ausgangssperre verstoßen haben, wurden in der Ukraine in der Silvesternacht festgenommen, 60 davon in Kiew. Dies teilte der Erste Stellvertretende Innenminister Jewhen Jenin in der Sendung „Telethon“ am 2. Januar mit.

Ihm zufolge wurden mit allen Zuwiderhandelnden präventive Gespräche auf den Polizeistationen geführt.

Was die Verwendung von Pyrotechnik betrifft, so gingen vom 31. Dezember bis zum 1. Januar landesweit 77 derartige Meldungen ein, darunter etwa 22 in Kiew.

„Wir haben bereits einige festgenommen, die Feuerwerkskörper abschießen wollten… Insbesondere hat die Polizei in Kiew einen Mann festgenommen, der in der Silvesternacht Feuerwerkskörper abfeuerte. Der Bewohner hat das Verbot der Verwendung von Pyrotechnik während des Kriegsrechts missachtet und muss nun mit bis zu fünf Jahren Haft rechnen“, so der stellvertretende Minister…