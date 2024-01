Invasoren haben Kalibr-Raketenträger ins Schwarze Meer zurückgezogen - Marine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das russische Militär hat sechs Schiffe in das Schwarze Meer zurückgezogen. Darunter sind vier Träger von Marschflugkörpern, deren Gesamtsalve 22 Kalibr-Raketen erreicht. Darüber berichtete am Samstag, den 27. Januar, die Marine der Streitkräfte der Ukraine auf ihrem Kanal in Telegram.

„Im Schwarzen Meer sechs feindliche Schiffe, darunter vier Träger von Marschflugkörpern Kalibr, die Gesamtsalve bis zu 22 Raketen“, heißt es in der Nachricht.

Im Asowschen Meer ist ein feindliches Schiff im Kampfeinsatz.

Im Mittelmeer befinden sich zwei feindliche Schiffe, darunter ein Träger von Kalibr-Marschflugkörpern, dessen Gesamtsalve bis zu acht Raketen enthält.