Invasoren hindern Einheimische an der Evakuierung aus Überschwemmungsgebieten - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In dem vorübergehend besetzten Gebiet der Region Cherson verhindern die Russen die Evakuierung der Bevölkerung aus dem überschwemmten Gebiet, das durch das Wasserkraftwerk Kachowka entstanden ist. Dies erklärte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Mittwoch, den 7. Juni, in einem abendlichen Briefing.

„Die Russische Föderation kümmert sich nicht um die Probleme der lokalen Bevölkerung in den eroberten Gebieten und ist zu jedem Verbrechen und jeder groß angelegten Zerstörung fähig. Nachdem russische Terroristen den Damm des Wasserkraftwerks Kakhovska gesprengt hatten, warteten die Bewohner des Dorfes Kosakenlageri, die sich in der überschwemmten Zone befanden, nicht auf Hilfe von den Besatzungsbehörden und versuchten, die teilweise überschwemmte Siedlung auf eigene Faust zu verlassen. Russische Soldaten, die sich in einem alkoholisierten Zustand befanden, versperrten jedoch alle möglichen Wege zum Verlassen der Stadt und verhinderten die Evakuierung“, heißt es in einer Erklärung des Generalstabs.

Es wird auch berichtet, dass die Angreifer in der Stadt Golay Pristan die Besitzer zweistöckiger Häuser aus ihren Häusern vertrieben und auf den Dächern dieser Gebäude Schießstände eingerichtet haben.