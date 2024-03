Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben wegen des Terroranschlags in Moskau begonnen, Tadschiken in den vorübergehend besetzten Gebieten zu kontrollieren. Dies teilte das Zentrum des Nationalen Widerstands (Zentrum des Nationalen Widerstands) am Dienstag, den 26. März mit.

„Seit dem Beginn der groß angelegten Invasion hat der Feind Arbeiter aus Zentralasien in die vorübergehend besetzten Gebiete importiert und damit die demographische Zusammensetzung der Bevölkerung verändert. Nach der Massenhinrichtung von Russen in Moskau hat der FSB jedoch begonnen, tadschikische Bürger zu überprüfen“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben des Zentrums für Nationalen Widerstand leben heute etwa 100.000 usbekische und tadschikische Staatsangehörige in den vorübergehend besetzten Gebieten.

„Moskau befürchtet, dass ethnische Tadschiken wegen der auffälligen Verhaftung ihrer Mitbürger Unruhen anzetteln werden“, glaubt das Zentrum für Nationalen Widerstand.

Zusätzliche FSB-Teams werden derzeit nach Mariupol geschickt, um „Präventivgespräche“ zu führen.