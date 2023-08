Invasoren organisieren Provokationen, um ukrainische Patrioten zu identifizieren - Verteidigungsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vorübergehend besetzten Gebieten führen die Angreifer weiterhin verschiedene Aktivitäten durch, um Bürger zu identifizieren, die mit den ukrainischen Verteidigungskräften zusammenarbeiten oder ihrer Meinung nach zusammenarbeiten könnten. Dies berichtet die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar.

Es wird berichtet, dass die Angreifer Provokationen organisieren, um Bürger mit pro-ukrainischer Gesinnung zu identifizieren.

„In der Stadt Kachowka und anderen Siedlungen der Region Cherson verbreitete der Feind Fälschungen über den Abzug der Besatzungstruppen und führte Demonstrationen der so genannten Massenbewegung von militärischer Ausrüstung durch. Zu dieser Zeit provozierten die feindlichen Agenten die Menschen zur freien Meinungsäußerung und gaben Informationen über sie an die sogenannten Strafverfolgungsbehörden der Besatzung weiter“, heißt es in der Mitteilung.

Darüber hinaus trennten die Eindringlinge absichtlich Teilnehmer von russischen Mobilfunk- und Internetanbietern, und während dieser Zeit fuhren Fahrzeuge mit spezieller elektronischer Ausrüstung, um die Arbeit von Informationsübermittlern zu erkennen, durch die Straßen.