Die Invasoren zombifizieren Kinder und Jugendliche in der Region Cherson - Zentrum für nationalen Widerstand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Invasoren haben in einer Schule in Zaliznyy Port, Region Cherson, eine Zweigstelle der russischen Jugendbewegung „Bewegung des Ersten“ eingerichtet und locken Kinder und Jugendliche auf jede erdenkliche Weise an. Dies teilte das Zentrum für Nationalen Widerstand mit.

„Die ideologische Tätigkeit der Organisation zielt darauf ab, die ukrainische Identität aus den vorübergehend besetzten Gebieten zu verdrängen und die ukrainischen Kinder in den soziokulturellen Raum der Russischen Föderation zu integrieren“, heißt es in dem Bericht.