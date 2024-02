IWF-Delegation trifft zu Gesprächen in der Ukraine ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Vertreter des IWF sind in der Ukraine eingetroffen und werden in Kiew Gespräche mit Vertretern der Behörden und anderen Partnern führen. Dies berichtete Ukrinform am Montag, den 12. Februar.

„Das IWF-Team unter der Leitung von Uma Ramakrishnan, der stellvertretenden Direktorin der europäischen Abteilung des IWF, beginnt heute in Kiew Gespräche mit Vertretern der ukrainischen Behörden und anderen Partnern“, sagte der IWF-Resident Vahram Stepanyan in einer Erklärung.

Ihm zufolge werden sich die Gespräche auf die wirtschaftspolitischen Ziele der ukrainischen Behörden und die Herausforderungen für die Wirtschaft des Landes konzentrieren.

Das IWF-Team wird am 13. Februar an der Eröffnungssitzung des Lenkungsausschusses des vom IWF verwalteten Ukraine Capacity Development Fund teilnehmen. Bei diesem Treffen der ukrainischen Behörden, der Entwicklungspartner und der IWF-Spezialisten werden die Prioritäten für die Stärkung der Kapazitäten der Ukraine und die Unterstützung des Fonds für diese wichtige Aufgabe erörtert.

„Im Anschluss an diese Treffen wird eine IWF-Mission unter der Leitung von Gavin Gray am 17. Februar in Warschau Gespräche mit Vertretern der ukrainischen Behörden im Rahmen der dritten Überprüfung der vom IWF unterstützten Erweiterten Fondsfazilität aufnehmen“, heißt es in der Erklärung.

Wir möchten daran erinnern, dass die Ukraine am 14. Dezember 2023 vom IWF 900 Millionen Dollar erhalten hat. Dies war die dritte Tranche im Rahmen des aktuellen Programms der Erweiterten Fondsfazilität (EFF).