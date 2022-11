Jermak über die Zukunft der Russischen Föderation: Agonie und Zusammenbruch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Leiter des Präsidialamtes Andrej Jermak sagte, die Teilmobilisierung in der Russischen Föderation zeige nur die Agonie der gegnerischen Armee. In Zukunft erwartet Russland nur noch der Zusammenbruch.

„Die Teilmobilisierung hat nur Qualen gezeigt. Unvorbereitetes „Kanonenfutter“ an die Front zu werfen, in der Hoffnung, unsere Streitkräfte aufzuhalten, ist die neue Realität. Aber es ist unmöglich, die Ukrainer aufzuhalten. Unsere Armee ist auf dem Vormarsch, die internationale Koalition ist stark, denn nur mit Gewalt kann man den Feind aufhalten. Die Sanktionen vertiefen die technologische Rückständigkeit des russischen militärisch-industriellen Komplexes. Sie sind gezwungen, in Ländern der Dritten Welt nach Raketen und Munition zu suchen“, sagte er.

Laut Jermak hat sich das „große Russland“ ebenso als Fake herausgestellt wie alles, was die Propaganda erfunden hat. Vor uns liegt der Zusammenbruch und die Verantwortung der Terroristen.

„Viele russische Fälschungen über ihre Erfolge an der Front in Richtung Donezk enden mit Klagen über das Kommando wegen der schweren Verluste. Die russische Propaganda konstruiert seit langem den Mythos einer unbesiegbaren Armee, die sich als unfähig erwiesen hat, die ukrainischen Verteidigungskräfte auf dem Schlachtfeld zu besiegen, und aufgrund ihrer Schwäche begonnen hat, Zivilisten zu bekämpfen“, sagte der Leiter des Präsidialamtes.

Jermak über Russland: Wahnsinn hat immer Konsequenzen.