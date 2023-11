Kämpfer der Tavriya OSGV haben im Laufe des Tages mehr als 400 russische Kämpfer ausgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden, am 4. November, haben Kämpfer der operativ-strategischen Truppengruppierung Tavriya mehr als 400 russische Soldaten und 12 Einheiten feindlicher Ausrüstung ausgeschaltet. Dies berichtete der Kommandeur der operativ-strategischen Gruppierung, General Olexander Tarnawskyj.

In der Richtung Tavrian hat der Feind 8 Luftangriffe, 56 Drohnenangriffe, 42 militärische Zusammenstöße und 826 Artilleriebeschüsse durchgeführt. Unsere Soldaten halten die Verteidigung in Richtung Awdijiwka standhaft aufrecht. Die Offensivaktionen des Feindes in den Gebieten von Novokalinovoye, Awdijiwka, Oprosnoye und Pervomayskoye waren erfolglos. Raketentruppen und Artillerieeinheiten der Tavria OSGV führten im Laufe des Tages 1.039 Schießeinsätze durch. Die Gesamtverluste des Feindes beliefen sich auf 413 Personen. 1 Angreifer hat sich als Gefangener ergeben. 12 Einheiten der militärischen Ausrüstung wurden zerstört. Insbesondere 1 Panzer, 4 TBMs, 2 Artilleriesysteme, 3 UAVs, 2 Fahrzeuge und 3 Munitionsdepots“, sagte der Kommandeur in einer Erklärung.