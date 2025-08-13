FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Künstliche Intelligenz verändert den Service in der digitalen Industrie

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Die Kombination von KI-Technologien und menschlicher Herangehensweise erhöht die Kundenzufriedenheit und verkürzt die Zeit, die für die Lösung von Problemen benötigt wird, sagte ein Vertreter eines ukrainischen Unternehmens.

Künstliche Intelligenz steht bei der Umgestaltung des Kundendienstes in der digitalen Industrie an vorderster Front, sagte Olexander Babenko, Direktor von Casino.ua, gegenüber der Website Oboz.ua.

Ihm zufolge wird KI zu einem Schlüsselinstrument für die Umgestaltung des Kundendienstes, da sie es ermöglicht, die Automatisierung von Prozessen mit einer schnelleren Reaktion auf Anfragen zu kombinieren. Babenko merkte jedoch an, dass die Technologie es noch nicht erlaubt, die Live-Kommunikation mit den Kunden auszuschließen.

„Wir verwenden keine KI, Roboter oder automatische Aufzeichnungen, um Kunden anzurufen, und werden dies auch nie tun. Es gibt nur personalisierte Live-Kommunikation. Gleichzeitig hat unser Marketingteam einen innovativen und flexiblen Prozess für die Erstellung von Kampagnenkreationen entwickelt, der eine Reihe von KI-Technologien nutzt. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in internen Prozessen ermöglicht es dem Unternehmen, die Effizienz der Marketingabteilung zu steigern, die für die Vorbereitung von Materialien benötigte Zeit zu reduzieren und die Hauptpriorität – die Qualität der menschlichen Interaktion mit dem Kunden – beizubehalten“, betonte er und fügte hinzu, dass die Kombination von KI-Technologien und menschlicher Herangehensweise die Kundenzufriedenheit erhöht und die für die Lösung von Problemen benötigte Zeit reduziert, insbesondere dank des personalisierten Service.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 258

