Katastrophe in Browary: drei weitere Beamte des Staatlichen Notstandsdienstes wurden in Untersuchungshaft genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Kiewer Bezirksgericht Petschersk hat im Fall des Hubschrauberabsturzes in Browary, bei dem die Führung des Innenministeriums ums Leben kam, drei weitere Beamte des Staatlichen Notstandsdienstes in Untersuchungshaft genommen. Über sie am 4. August berichtet Suspilne.

Es wird bemerkt, dass der stellvertretende Kommandant der Einheit Vladimir Leonov, sowie Beamte des Dienstes Andrej Dvornik und Oleg Ivanov zwei Monate Haft ohne Kaution ernannt.

Sie werden verdächtigt, gegen die Sicherheitsvorschriften für die Bewegung oder den Betrieb des Luftverkehrs, die zum Verlust von Leben geführt.

Leonov und sein Anwalt lehnten es ab, sich zu der Entscheidung des Gerichts zu äußern. Iwanow erklärte, er sei damit nicht einverstanden und wolle Berufung einlegen.

Zuvor wurde eine ähnliche Präventivmaßnahme gegen Iwan Korobka, den Leiter der Abteilung für Luftfahrt und Luftrettung des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen, verhängt. Er war mit der Entscheidung des Richters nicht einverstanden, seine Anwälte werden Berufung einlegen.

Am Vortag waren Korobka und vier weitere Beamte des Staatlichen Notstandsdienstes unter Verdacht gestellt worden. Den Ermittlungen zufolge hatten sie den Flug der Delegation des Innenministeriums wegen ungünstiger Wetterbedingungen nicht verschoben.