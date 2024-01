Kiew und die meisten Regionen der Ukraine wurden wegen ballistischer Raketen in Alarmbereitschaft versetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Kiew und in den meisten Regionen der Ukraine wurde am Sonntagabend wegen des Abschusses ballistischer Raketen durch Russland Luftalarm ausgerufen.

Quelle: alerts.in.ua, Ukrainische Luftwaffe Details: Gegen 20:00 Uhr wurde in der Hauptstadt und anderen Regionen ein Luftalarm ausgerufen.

