Ein Kilo Quecksilber auf der Straße in Kryvyi Rih gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Mehr als ein Kilo Quecksilber wurde in der Sobornosti-Straße in Kryvyi Rih gefunden. Dies teilte der staatliche Notdienst der Region Dnipropetrowsk am Dienstag, den 5. Oktober mit.

Das Quecksilber wurde den Rettungskräften von einem Passanten gemeldet, der die Substanz fand. Die diensthabende Abteilung des Staatlichen Dienstes für Katastrophenschutz wurde sofort an den Ort des Geschehens entsandt. Die Retter untersuchten das Gebiet und fanden nur 1.100 Gramm Quecksilber auf einem Quadratmeter.

„Die Atemschutzausrüstung sammelte das Quecksilber in einem versiegelten Behälter und reinigte die kontaminierte Oberfläche des Quecksilberflecks mit einer Seifen- und Sodalösung“, heißt es in dem Bericht.

Wie das Quecksilber mitten auf einer Straße in der Stadt gelandet ist, ist derzeit nicht bekannt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass zuvor über 500 Gramm Quecksilber im Bahnhof von Lwiw gefunden wurden. Quecksilber wurde von Unbekannten auf dem Bahnsteig des Bahnhofs von Lwiw verschüttet. Die Retter sammelten es ein.

Es wurde auch berichtet, dass Beamte in Odessa einen Umschlag mit Quecksilber erhalten haben. Bei der Demontage eines Briefkastens wurde ein Umschlag mit einer tödlichen giftigen Substanz gefunden.