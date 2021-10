Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Abgeordnete Ilya Kiva hat auf eine Einladung des ukrainischen Militärs reagiert, zu ihnen in den Donbas zu kommen, um die Russen zu begrüßen. Der Politiker veröffentlichte seine Antwort am Samstag, den 9. Oktober, in seinem Telegram-Kanal.

So warf Kiva den Kämpfern vor, dass sie angeblich ferngesehen hätten.

„Die Jungs befinden sich im siebten Kriegsjahr in einem Schützengraben, und dieser Graben ist heute fast ihre ganze Welt, und im Fernsehen heißt es immer wieder, dass alles Putins Schuld sei… Meine Aufgabe als Politiker ist es, sie aus den Schützengräben zu holen und sie zu ihren Müttern, Frauen und Kindern zurückzubringen, um den Krieg zu beenden“, schrieb der Abgeordnete.

Wir erinnern daran, dass Kiva vor einigen Tagen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Geburtstag gratuliert und ihn als „großen Herrscher“ bezeichnet hat, der „eine neue Geschichte des slawischen Friedens und der Einheit“ schreibt.

Daraufhin nahm das ukrainische Militär im Donbass ein Video auf, in dem es heißt, Kiva habe „die Grenze überschritten“ und „auf die Gräber“ der in der Ostukraine getöteten Verteidiger gespuckt.

Es wurde auch berichtet, dass der Vorsitzende des Exekutivkomitees der UDAR-Partei, Artur Palatnyy, forderte, dass Ilja Kiva für seine Glückwünsche an Putin bestraft wird. Er forderte den ukrainischen Sicherheitsdienst auf, gegen ihn ein Verfahren wegen Staatsverrats einzuleiten und das Parlament aufzufordern, ihm sein Parlamentsmandat zu entziehen.