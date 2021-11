Der Kohlebedarf der Ukraine für den Winter steht fest

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainische Wärmekraftwerke werden bis März rund 8,4 Mio. Tonnen Kohle verbrauchen, sagte der Leiter des Energieministeriums, Herman Haluschtschenko, am Freitag, 5. November, in einer Rede vor der Werchowna Rada.

Anfang November verfügten die Wärmekraftwerke über rund 540 000 Tonnen Kohle in ihren Lagern.

„Was den Kohleverbrauch betrifft, so beläuft er sich nach den Berechnungen für den gesamten Herbst-Winter-Zeitraum, einschließlich November-März, auf etwa 8,4 Millionen Tonnen. Gleichzeitig wird erwartet, dass das Angebot an Kohle aus der heimischen Produktion bei 7,3 Millionen Tonnen und die Importe bei mehr als 1,2 Millionen Tonnen liegen werden“, so der Minister.

Das Gas wird auch für den Betrieb des Wärmekraftwerks verwendet. Die Gaserzeugung wird nur zu Ausgleichszwecken genutzt und wird 3,5 Mrd. kWh Strom in das Stromnetz einspeisen, sagte Haluschtschenko.