Der Kreml will keine Gespräche zwischen Putin und Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nicht die Absicht, Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyjj zu führen, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag, 4. März, erklärte.

„Sie wissen, dass gestern die zweite Gesprächsrunde stattgefunden hat. Jetzt sind diese Gespräche an der Reihe. Die Delegationen haben die Möglichkeit, sich gegenseitig klar und ohne unnötige Vermittler zu informieren… alle Elemente der Positionen. Die Elemente unserer Position sind der ukrainischen Seite mitgeteilt worden“, sagte er auf die Frage nach der Möglichkeit eines Treffens der beiden Präsidenten.

Peskow merkte an, dass es bei den Gesprächen noch nicht um Dokumente gegangen sei, „aber es gab eine Gelegenheit, Kiew die russische Vision einer Lösung der Probleme zu vermitteln“.

Er sagte auch, dass der weißrussische Regierungschef Alexander Lukaschenko gegenüber Putin seine Unterstützung für das russische Vorgehen in der Ukraine zum Ausdruck gebracht habe.

Am Vortag forderte Selenskyj Putin auf, sich mit ihm zusammenzusetzen und ihm zu erklären, was er von der Ukraine will und den Krieg zu beenden.

„Ich bin frei. Setzen Sie sich zu mir! Nur nicht 30 Meter entfernt, wie bei Macron und Scholz, so wie er sie nimmt. Ich bin ja schließlich ein Nachbar. Ich muss nicht 30 Meter weit weg gehalten werden. Ich beiße nicht. Ich bin ein normaler Mann. Setzen Sie sich zu mir und reden Sie mit mir. Wir bedrohen niemanden, wir sind keine Terroristen, wir beschlagnahmen keine Banken oder besetzen das Land anderer Leute“, sagte er.