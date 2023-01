Der Krieg in der Ukraine hat mindestens 453 Kinder das Leben gekostet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Jugendstaatsanwälte haben den Tod von 453 Kindern als Folge der bewaffneten russischen Aggression in der Ukraine dokumentiert. Dies berichtet der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft in der Ukraine.

Nach offiziellen Angaben der Jugendstaatsanwaltschaft wurden bis zum Morgen des 6. Januar 453 Kinder getötet und mehr als 877 unterschiedlich schwer verletzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Zahlen nicht endgültig sind: Es wird weiter daran gearbeitet, sie an Orten von Kampfhandlungen, in den vorübergehend besetzten und befreiten Gebieten zu ermitteln.., die tatsächlichen Zahlen sind also viel höher als die offiziellen.

Neue Daten über tote Kinder: Am 5. Januar wurden in der Stadt Berislav in der Region Cherson eine Familie und ihr 12-jähriger Sohn durch feindlichen Beschuss und den Einschlag einer Granate in ein Wohnhaus getötet.

„Durch Bombardierung und Beschuss der russischen Streitkräfte wurden 3126 Bildungseinrichtungen beschädigt. 337 von ihnen wurden vollständig zerstört“, so die Generalstaatsanwaltschaft.

