Auf der Krim brannte eine Kaserne mit Russen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Auf der besetzten Krim brach am 10. Dezember im Dorf Sovetskoye ein Großbrand in einem Gebäude aus, in dem für den Krieg gegen die Ukraine mobilisierte Russen untergebracht waren. Dies meldete der Telegrammkanal der Streitkräfte der Ukraine. War on the Invaders.

Videoaufnahmen vom Ort des Geschehens wurden ebenfalls online veröffentlicht. Sie zeichnen auf, wie die Flammen einen großen Teil des Gebäudes erfassen und mehrere Meter hoch schlagen.

„Entweder ist etwas hineingeflogen, oder die Soldaten waren betrunken, verdammt“, sagt der Autor des Videos.

Verschiedenen Quellen zufolge waren in dem Gebäude mehrere hundert bis mehrere tausend mobilisierte Russen untergebracht. Die Zahl der Toten und Verletzten ist noch nicht bekannt.

Video 18+

Übrigens: Am 8. Dezember ereignete sich im Zentrum von Sewastopol eine gewaltige Explosion, die sich wie ein Raketenstart anhörte. Einheimische berichteten, dass in den Gebieten Strelkovaya Bay und Letchiki ein Autoalarm ausgelöst wurde…