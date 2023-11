Kryptowährungen 2023: Coins mit Potential

Auf dem Markt für digitale Vermögenswerte fand ein bedeutendes Ereignis statt. Tatsache ist, dass die wichtigste Kryptowährung (Bitcoin) endlich Wachstumstrends zeigt. Einige Experten argumentieren, dass der Grund für diesen Anstieg die neuen Schritte der SEC gegen Unternehmen waren, die die Eröffnung von Bitcoin-ETFs beantragt hatten. Sie glauben auch, dass Gerüchte über eine relativ frühe Genehmigung für die Auflegung dieser Fonds dazu geführt haben, dass der Preis des Vermögenswerts endlich zu steigen beginnt.

Allerdings ist BTC, mit dem so viele Menschen handeln und bereits auf Quantum Ai Erfahrungen gesammelt haben, nicht die einzige Kryptowährung, der im November ein großes Wachstum prognostiziert wird. Darüber hinaus können zwei weitere Projekte eine rasante Entwicklung vorweisen, auf die in diesem Artikel näher eingegangen wird.

Nachdem sich die Marktsituation nun etwas verbessert hat, beginnen viele Vermögenswerte im Preis zu steigen. Es ist nicht verwunderlich, dass die meisten Experten die im Folgenden vorgestellten Projekte als sehr vielversprechend für eine schnelle Entwicklung in der Zukunft betrachten:

Bitcoin Minetrix ist ein Projekt im Wert von bis zu 1 US-Dollar, mit dem Sie Bitcoins schürfen können.

Meme Kombat ist eine virtuelle Arena, in der Benutzer Wetten platzieren und Kryptowährung verdienen können.

Bitcoin Minetrix

Möglicherweise warteten viele Teilnehmer am Kryptowährungsmarkt auf den Verkaufsstart von Bitcoin Minetrix. Dies ist nicht verwunderlich, da dieses revolutionäre Projekt nicht nur die Möglichkeit bietet, BTCMTX-Tokens zu verdienen, sondern auch erhebliche Einsparungen bei der Mining-Ausrüstung zu erzielen. Auch das Tempo des Vorverkaufs zeigt, dass die Münze beliebt ist. In fast einem Monat seit Handelsbeginn haben Investoren mehr als 2,7 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert. Das Projekt zeichnet sich auch durch seine erschwinglichen Kosten aus – derzeit 0,0113 US-Dollar pro Token.

Die Entwickler von Bitcoin Minetrix basieren auf zwei Technologien, mit denen Nutzer Kryptowährungen verdienen können. Gleichzeitig haben sie die Wahl, nur eines davon oder beide gleichzeitig zu verwenden.

Die erste Technologie ist das Stacking. Es handelt sich um ein bekanntes Prinzip, das es Anlegern ermöglicht, ihr Einkommensniveau zu steigern, ohne direkt am Prozess selbst beteiligt zu sein. Um Geld zu verdienen, müssen Sie Vermögenswerte im Vorverkauf kaufen und einlagern. Anschließend erhalten Benutzer als Belohnung Bonus-BTCMTX-Token auf ihr Konto.

Die zweite Technologie ist Cloud Mining. Der Zugriff darauf ist nur durch das Stacking gekaufter Token möglich. Dies ist eine bequeme und vor allem wirtschaftliche Methode zum BTC-Mining. Derzeit wird $BTCMTX bei 0,0113 USD gehandelt, aber bis zum Ende des Vorverkaufs dürfte es auf 0,0148 USD steigen.

Meme Kombat

Meme Kombat ist eine universelle interaktive Plattform, auf der Benutzer spielen und dafür Kryptowährungsprämien erhalten können. Während des Vorverkaufs überstiegen die Investitionen in dieses Projekt die Marke von 900.000 US-Dollar und die Kosten betragen nur 0,1667 US-Dollar, werden aber bald steigen.

Der Betrieb aller Prozesse auf der Plattform erfolgt über den $MK-Token. Es ist ein zentraler Bestandteil sowohl des Einsatz- als auch des Wettmechanismus. Mit seiner Hilfe können Sie passiv noch mehr Vermögen verdienen oder auf den Ausgang virtueller Wettbewerbe und Schlachten wetten.

Gleichzeitig weist auch die Abstecktechnologie selbst im Meme Kombat-Ökosystem eine Besonderheit auf. Es besteht in der Möglichkeit, schon jetzt, während des Vorverkaufs, mit der Lagerung von Vermögenswerten Geld zu verdienen. Bis zur Veröffentlichung des Projekts auf Krypto-Börsen können Frühinvestoren somit eine bestimmte Anzahl an Coins anhäufen.

Auch der Wettmechanismus weist eine Reihe interessanter Eigenschaften auf. Erstens können Benutzer Wetten auf verschiedene Details virtueller Schlachten platzieren: Waffen, Charaktere und Effekte im Spiel. Zweitens wird das Spielerlebnis der Anleger durch zwei Kampfmodi: gegen andere Benutzer oder gegen den Computer, viel interessanter.

Wie Sie sehen, bereitet sich der Markt für digitale Vermögenswerte nun auf einen Neubeginn des Aufwärtstrends vor. Vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse begannen die Preise für eine Reihe großer Kryptowährungen rapide zu steigen, was sich wiederum auf die gesamte Situation in der Branche auswirkte. Im Zusammenhang mit der Nachricht über die bevorstehende Eröffnung des ETF-Fonds zeigte Bitcoin einen echten Durchbruch. Dies macht sich insbesondere dadurch bemerkbar, dass es in den letzten Monaten zu einer sogenannten Stagnation kam.