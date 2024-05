Kämpfer der Special Operations Forces haben die dritte russische Buk innerhalb einer Woche in Brand gesteckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Operateure einer Spezialeinheit haben ein feindliches Buk-M1-Flugabwehrraketensystem in Richtung Sumy getroffen. Dies teilten die Spezialeinsatzkräfte der Streitkräfte der Ukraine am Donnerstag, den 2. Mai mit.

Die Operateure der Special Operations Forces haben die Ziele mit Feuerlöschdrohnen getroffen. Die Angreifer versuchten vergeblich, das Feuer zu löschen und die Ausrüstung zu retten, heißt es in dem Bericht.

Als Ergebnis der Niederlage wurde die Abschuss- und Ladeeinheit mit sechs Raketen zerstört. Die Abschusseinheit des Buk-M1-Systems wurde beschädigt.

Wir möchten daran erinnern, dass am 30. April Spezialeinheiten zwei russische Buk SAMs in Richtung Sumy getroffen haben. Dies ist also der dritte zerstörte Luftabwehrkomplex in weniger als einer Woche.

Zuvor hatte eine Spezialeinheit der Hauptverwaltung für Nachrichtendienste die Ausgangsposition von FPV-Drohnen der Russen in der Region Saporischschja getroffen. Es waren feindliche Betreiber unbemannter Luftfahrzeuge.