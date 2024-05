Er verlor sein Augenlicht, teilweise sein Gehör und Teile beider Arme: Die Geschichte eines Soldaten nach seiner Verwundung: Öffentlich | VIDEO NEWS

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Mai 2023 wurde Andrii Smolenskyi, ein Soldat der 47. Separaten Mechanisierten Brigade mit dem Codenamen Apostel, während eines Kampfeinsatzes in der Nähe von Robotyno in Saporischschja schwer verletzt.

Andrii Smolenskyi trat den Streitkräften der Ukraine als Freiwilliger bei. Eine Woche nach Beginn der groß angelegten Invasion suchte er das territoriale Rekrutierungs- und Sozialhilfezentrum auf, wurde aber abgewiesen. Drei Monate lang war Andrij auf der Suche nach einer Militäreinheit, die ihn aufnehmen würde. Schließlich trat er der 47. separaten mechanisierten Brigade „Magura“ bei. Er war der Kommandeur einer konsolidierten Luftaufklärungseinheit und kämpfte in den Gebieten Bachmut und Saporischschja.

Der Soldat verlor sein Augenlicht, teilweise sein Gehör und Teile beider Arme. Der Soldat kam im Rahmen der Mission Face the Future, die von amerikanischen und kanadischen Chirurgen durchgeführt wurde, zu einer Untersuchung und Beratung nach Iwano-Frankiwsk. Die Ärzte sahen jedoch, dass die Wunden in Andrij’s Gesicht verheilt waren, so dass sie beschlossen, ihn zu operieren.