Einige Frauen müssen ihre Daten auch beim Territorialen Zentrum für Manning und soziale Unterstützung - Anwalt - aktualisieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das neue Gesetz über die Mobilmachung, das am 18. Mai 2024 in Kraft treten wird, sieht vor, dass Frauen – Ärzte und Apotheker, die im Militärregister eingetragen sind – ihre Daten beim Territorialen Zentrum für Bemannung und soziale Unterstützung aktualisieren müssen. Anton Marinich, Rechtsanwalt und führender Rechtsberater der Nota Group, sagte in einem Kommentar.

Wir sprechen insbesondere über Spezialisten, die in Spezialgebieten ausgebildet wurden:

medizin;

Zahnmedizin;

Krankenpflege;

Physikalische Rehabilitation;

Pharmazie;

Industriepharmazie;

Medizinische und psychologische Rehabilitation;

Physiotherapie;

Öffentliches Gesundheitswesen;

Hygiene und Fachwissen;

Medizinische Diagnose- und Behandlungstechnologien;

biomedizinische Technik;

Biotechnologie und Biotechnik;

Fachleute für Pathologie;

Toxikologie;

Pharmakologie;

Physiologie und Epidemiologie Die vollständigen Nomenklaturen der medizinischen und pharmazeutischen Fachgebiete finden Sie auf der offiziellen Website der Werchowna Rada der Ukraine.

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium die Kategorien der für den Dienst geeigneten Personen genannt. In der Ukraine wird es keine Männer mehr mit dem Status „bedingt tauglich“ für den Militärdienst geben. Stattdessen werden sie je nach ihrem Gesundheitszustand in vier Kategorien eingeteilt.