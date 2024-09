Die Rada hat Andrij Sybiga zum Außenminister ernannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

am 5. September haben die Abgeordneten der Werchowna Rada der Ukraine den Juristen und Diplomaten Andrij Sybiga, der zuvor den Posten des 1. stellvertretenden Außenministers innehatte, zum Außenminister der Ukraine ernannt. 258 Abgeordnete stimmten dafür.

Dies berichtete Olexij Hontscharenko, ein Mitglied der Fraktion der Europäischen Solidarität.

Dmytro Kuleba selbst hatte zuvor ein Rücktrittsgesuch verfasst, über das das Parlament jedoch noch nicht entschieden hat.

Wer ist Andrij Sybiga?

Andrij Sybiga ist ein ukrainischer Diplomat und Rechtsanwalt. Er wurde 1975 in Zboriv, Region Ternopil, geboren

Sybiga trat 1997 in das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten ein. Von 1998-2002 diente er als zweiter und später erster Sekretär der ukrainischen Botschaft in Polen. In den Jahren 2002-2003 arbeitete der Diplomat als erster Sekretär der Abteilung für rechtliche und humanitäre Zusammenarbeit der Abteilung für europäische Integration des Außenministeriums der Ukraine.

Von 2003 bis 2008 bekleidete Sibiga leitende Positionen im Vertrags- und Rechtsbüro (später – Abteilung) des M3C. Von 2008 bis 2021 war er Ministerberater in der ukrainischen Botschaft in Polen und von 2012 bis 2016 leitete er die Abteilung für konsularischen Dienst des M3C.

Am 23. August 2016 wurde Sibiga zum Botschafter der Ukraine in der Türkei ernannt. am 19. Mai 2021 wurde der Diplomat durch einen Erlass von Präsident Selenskyj entlassen.