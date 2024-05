Nach Angaben des Energieministeriums gibt es in zwei Regionen Stromausfälle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Ab dem Morgen des 2. Mai wird der Strombedarf der Ukraine durch eigene Erzeugung und kommerzielle Importe gedeckt. Insbesondere wird die Ukraine an diesem Tag Strom in einer Gesamthöhe von 8471 MWh importieren.

Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums der Ukraine mit.

Das Ministerium wies darauf hin, dass der Stromverbrauch aufgrund des sonnigen Wetters rückläufig ist – gestern war er 4% niedriger als am Vortag. Der Bedarf der Verbraucher wurde durch eigene Erzeugung und kommerzielle Importe gedeckt. Es wurde keine Nothilfe geleistet“, heißt es in der Erklärung.

Gleichzeitig wurden aufgrund von Netzbeschränkungen auf den Leitungen des Übertragungsnetzbetreibers gestern, am 1. Mai, Stromausfälle in der Region Charkiw und für die Industrie in Krywyj Rih (Region Dnipro) verhängt. Die Beschränkungen in diesen Regionen sind auch heute noch in Kraft. In den anderen Regionen gab es gestern keine Einschränkungen für die Verbraucher.

Die Folgen des Beschusses

In der Region Tschernihiw wurden 947 Abonnenten in 15 Siedlungen gleichzeitig von der Stromversorgung abgeschnitten, als Folge des Beschusses.

In der Region Donezk beschossen die Russen nachts das Gelände einer Mine. An der Oberfläche brach ein Feuer aus, das vom staatlichen Notdienst gelöscht wurde. Es gab keine Verletzten und keine Arbeiter in der Mine.

Zustand der Netzwerke

In der Region Poltawa wurde eine der Hochspannungsfreileitungen aus technischen Gründen kurzzeitig abgeschaltet.