Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukrposhta hat die Herausgabe einer neuen Briefmarke angekündigt, die der Säuberung des Schwarzen Meeres von Invasoren gewidmet ist. Die Briefmarke wird den Titel Russische Marine – auf den Grund. Dies teilte der Generaldirektor Igor Smilyansky mit.

„Wir haben beschlossen, dass es heute wichtig ist, ihre Veröffentlichung anzukündigen. Die Marke, die am „sauberen Donnerstag“ angekündigt wird und der Reinigung unseres Schwarzen Meeres von Invasoren gewidmet ist, heißt „Russische Marine – auf den Grund!“ – heißt es in der Nachricht.

Auf der Briefmarke sind Schiffe abgebildet, die von unseren ukrainischen Streitkräften, der Marine, dem Hauptdirektorat des Geheimdienstes und dem Sicherheitsdienst der Ukraine zerstört oder beschädigt wurden.

Auf der Briefmarke ist auch ein Schiff der russischen Armee Admiral Makarov abgebildet.

„Es ist kein Zufall, dass das einzige noch nicht vollständig beschädigte Schiff Admiral Makarow auf der Briefmarke abgebildet ist. Wie Sie sich erinnern, sind unsere Briefmarken prophetisch. Was mit ihm passieren wird, nachdem die Briefmarke erschienen ist, ist also nicht schwer zu erraten. Dies ist die dritte Briefmarke in der Serie „Russisches Kriegsschiff, los…“, das Blatt „Russisches Kriegsschiff… alles!“ nun, und jetzt „Russische Marine – auf den Grund“, erzählt in Ukrposhta.

Die Briefmarke wird am 8. Mai, dem Tag des Gedenkens und des Sieges über den Nationalsozialismus, in Umlauf gebracht. Sie wird in den Filialen von Ukrposhta, in Philateliegeschäften und online erhältlich sein.

Das Postunternehmen bietet auch Briefumschläge und Postkarten zum Thema Seeschlacht an, die dem dank des Sieges der Marine eröffneten Getreidekorridor gewidmet sind.